雲林縣的花生之亂在跨完年後恐怕還要持續下去，根據農糧署最新提供的數字顯示，目前共收購4900多噸花生，原定於去年12月31日前完成全數花生的收購計畫，確定將延至今年1月中完成。

去年12月20日，農糧署曾表示雲林縣第二期的花生收購數量已來到4100餘噸，預計還有1700餘噸將在31日前收完，但農糧署今天指出，目前花生的總收購數為4900餘噸，代表還有將近千噸的花生未完成收購。

農糧署副署長蘇茂祥表示，目前尚未完成收購的比例約佔一成，主要是因先前登記的農民有部分還未採收，加上這幾天濕冷天氣讓花生還未曬乾，也有些是因品質不佳，讓農民與收購方價錢談不攏，最後才未完成收購。

蘇茂祥指出，有部分農民認為不一定要現在賣，打算等幾個月後價錢比較好時再拿出來賣，也有農民是將品質好的花生挑出來賣給盤商，或自行碚炒加工銷售，才會發生剩下品質較差的花生，雙方收購價談不攏的情形。

據了解，元長鄉目前還有4戶完成收購登記，但農糧署卻還未派員進行收購，也有農民反映，來收的都是看一看，最後卻以品質不佳為由拒收，另有3、4戶是因還未曬乾才還沒進行收購。

虎尾、土庫地區的收購作業將在今天結束，其中虎尾至今收購600公噸，倉庫全部放滿，剩下未收購的大多品質差、不良率太高，因此價錢未與農民達共識，麥寮鄉也還有2、3戶未收，但農會指出剩下的都是不能做油的黑金剛，才會沒人願意收購。

(中時 )