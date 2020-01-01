立法院三讀通過反滲透法，總統蔡英文強調在大陸的台商等的一切的正常生活都可以照舊；拜媽祖或拜其他神明的，所有的正常的宗教交流活動，也不會受到影響。對此，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲諷，哪天就會說你拜錯尊了，誰對誰錯需要有明文規定而非一人界定，不然「都你在講」。

蔡英文新年談話表示，保證反滲透法不會影響自由、侵犯人權，不影響正常的經貿交流，只會讓台灣民主自由更受保障。柯表示，反滲透法標題不會有人反對，那個大帽子誰敢反對，反對外國勢力進入台灣選舉政治，但問題是由誰來界定這才是問題，所以不是法的問題，是人民對政府沒有信任感，這才是問題。

柯以雙子星案為例，經濟部說他不是中資，然後投審會說他是中資，哪有那回事。柯再指出，還有另外一個愛奇藝，不能說北市政府都標出去，文化部陸委會都打來說他是中資，不然就明講中資不能轉播台北的跨年晚會，這樣變成是有他來決定，這樣會受不了，我是一個很守法的人，你只要講清楚規則，我就會照規則走，你不能每天規則變來變去。

對於蔡英文強調在大陸的台商等的一切的正常生活都可以照舊；拜媽祖或拜其他神明的，所有的正常的宗教交流活動，也不會受到影響。柯文哲表示，今天那個法令是大家都可遵守，但誰對誰錯要有個明文規定，而不是由每一個人來決定是對還是錯，有沒有違法規則，這是最大的疑問，他說拜媽祖，他現在沒有禁止拜媽祖，結果下一句說，你拜錯媽祖了，用這尊可以那尊不行，要拜白沙屯媽祖不是大甲的，「都他在講」。

(中時 )