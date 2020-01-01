李彥秀和張善政到湖光市場拜票發送發財金，民眾反應熱情。（游念育攝）

李彥秀和張善政湖光市場拜票人氣高，民眾紛紛搶拍照。（游念育攝）

2020立委總統大選進入倒數階段，台北市第四選區（內湖、南港）國民黨立委候選人李彥秀今和副總統候選人張善政到湖光市場拜票、送發財金，談到反滲透法，張直接痛批蔡英文是雙面人，在政見發表會上說可以慢慢談，轉身跟民進黨團下令12月31日一定要通過，大家要唾棄蔡英文。

今天是元旦，各黨派立委候選人忙拜票，張善政金陪同李彥秀到湖光市場拜票，送「一元復始」發財金，被問到有關對手高嘉瑜在節目批評，國民黨立委不該一味稱讚韓國瑜，如繼續下去國民黨會和韓一起沉淪，張善政搶在李彥秀前面回答，辯論會或政見發表會，大家有目共睹講得最糟糕的是蔡英文，她稱反滲透法可慢慢談，轉身卻下令一定要通過，根本是表裡不一、雙面人。

張善政說，蔡英文被說是讀稿機，還說沒看到，難道不知道民眾批評蔡是人肉讀稿機嗎？令人生氣的是這表裡不一的總統，大家還能忍受嗎？大家要關注焦點，不要被模糊焦點。

被問到頻頻找大咖站台是不是選情告急，李彥秀說，選戰在最後關鍵時刻，就是要把選票催出來，特別是總統和立委選舉是連動的，這些長輩先進在基層有很多的吸引力，藉由他們站台助選，也讓基層知道，國民黨執政背後有很強大的團隊，無論中央或各縣市首長，大家都相輔相成，而最後階段催票、拉票、投票是最重要的事。

李彥秀還說，近期到市場拜票，攤商反應熱情，攤商也是最基層的選民，對選情也很有信心，會把握最後的關鍵時刻，黨內會團結共同拉票。

最後，被問到習近平解釋關於九二共識就是一國兩制的言論，張善政表示，統一中國就是九二共識根本不是當初條文的內容，只要知道九二共識的淵源和歷史，就會知道內容根本不是統一中國。針對三立記者追問「所以國民黨不會再喊出九二共識，因為兩岸沒有共識」，張善政生氣說，你怎麼這樣講呢？九二共識就不等於一國兩制。

(中時 )