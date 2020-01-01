不用油的氣炸鍋，真的比較健康？董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，氣炸鍋炸食物本就是一種不健康的料理方式，高溫會導致好的食材，產生致癌物質。她提醒「加工食品、蔬菜」千萬別放氣炸鍋，蔬菜的營養都會被破壞，且加工食品回鍋再炸一次，所釋出的油會含多種致癌物質。

Heho報導，許惠玉表示，加工食品以及蔬菜這2種食物，最好不要放到氣炸鍋裡料理，因為蔬菜的葉酸、維生素B、C等營養遇到高溫都會被破壞，吃了也攝取不到養分。而加工食品像是薯條、雞塊等，事實上就是讓這些食品回鍋再炸一次，雖然油量減少，但油會產生過氧化物、反式脂肪等二百多種的有害物質，致癌、增加罹患心臟病風險。

許惠玉表示，「高溫」會導致食材產生致癌物質，且高溫烹調愈久，產生的致癌化合物越多，例如：蛋白質遇高溫會產生異環胺類，含澱粉食物遇高溫會有丙烯醯胺，而肉類會產生異環胺，都是致癌物質。建議氣炸鍋溫度不要超過180度、不要常吃，能減少對身體的危害。

(中時電子報)