苑裡李綜合醫院喜迎元旦男寶寶。（苑裡李綜合醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

1日苗栗縣迎來3位元旦寶寶，大千綜合醫院接生1男1女，皆為剖腹產，湊成「好」字，為新年帶來好象徵也給寶寶們滿滿的祝福。苑裡李綜合醫院也有產婦自然產下1男寶寶，預產期原為19日，沒想到寶寶自己挑好「良辰吉時」來報到，家長都相當高興。

大千綜合醫院婦產科主任周志恆表示，今年元旦不是黃曆中生產的熱門日期，因此預約剖腹的產婦較少，但元旦一早大千接生一個「好」字，為新的一年開啟好象徵。大千醫院1男1女元旦寶寶皆為剖腹產，第一個元旦寶寶的媽媽是35歲莊小姐，這次為第3胎，時隔5年增添可愛女寶寶，家人都相當高興。35歲的孫小姐則是第一胎，但因胎位不正選擇剖腹，並認為元旦代表新的開始，便決定在1日迎接寶寶的誕生。

苑裡李綜合醫院則迎來一位自然產的男寶寶，鍾姓媽媽這胎為第三胎，預產期在19日，寶寶提早19天出生，鍾姓媽媽說，原本擇定自然產，沒想到兒子自己挑「良辰吉時」報到。她開心笑說，以後寶寶慶生就是元旦假日，不用特別請假，「超棒的！」。

(中時 )