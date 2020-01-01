福隆元旦迎曙光連續第13年登場，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處邀請靈鷲山開山住持心道法師、聖山寺監院懇慧法師，帶領民眾一分鐘平安禪，開啟寧靜祥和的力量，也與民眾共同完成20聲「平安鐘響」，為世界、台灣及福隆祈福。

風管處與福容大飯店，連續第4年共同主辦「福隆迎曙光」活動，元旦凌晨福隆地區仍下著細雨，表演團體在飯店大廳熱力開唱，吸引逾千名台灣各地及馬來西亞遊客參加。

「寧靜是宇宙最大能量」靈鷲山常住法師與風管處長陳美秀、中央氣象局副局長鄭明典、貢寮區長施玉祥、福容大飯店連鎖旅館事業執行副總楊正弘及福隆駐店副總經理陳柏宏等貴賓，一起進行「一分鐘平安禪」及叩鐘祈福儀式。

雖然東北角雲層太厚，未能見到燦爛曙光，但不少民眾對能夠第一手拿到靈鷲山開山住持心道法師的新春墨寶「子子孫孫，好事連連；家家富貴，代代相傳」，都相當開心。

主辦單位指出，福隆聖山寺搭配元旦迎曙光活動，歡迎網友出示福容大飯店現場活動照片，現場即可結緣點亮一盞平安燈及一條護佑平安的「五佛珠紅線」，順道喝一杯平安茶，為新的一年許願祈福，祝福自己與家人諸事平安吉祥。

(中時 )