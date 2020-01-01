美國國家公路交通安全管理局將針對一起發生在去年12月29日的撞車事件展開調查，肇事車輛之一是美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2019年生產的Model S轎車，與另一輛車相撞。

這起事件發生在加州洛杉磯附近的加迪納市（Gardena）。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）洛杉磯分站於12月29日引述執法單位的說法報導，當時這輛特斯拉轎車正駛離高速公路，闖了個紅燈，然後猛然撞上一輛2006年出廠的本田喜美（Honda Civic），造成喜美車內兩人死亡，特斯拉車內兩人受傷，但沒有生命危險。

國家公路交通安全管理局（NHTSA）發言人證實正在調查這起車禍。

調查內容包括車禍現場及車輛檢驗，這是國家公路交通安全管理局特別撞車調查小組針對特斯拉生產車輛的最新一起調查。這個小組已針對特斯拉車輛撞擊事件展開13起調查，據信與特斯拉使用的自動輔助駕駛系統（Autopilot）有關。

有關12月29日的車禍，國家公路交通安全管理局發言人不願回答自動輔助駕駛系統是否為肇事因素之一；特斯拉方面的代表也未立即回覆媒體詢問。

(中央社)