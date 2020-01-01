罕見動怒！張善政：支持傅崐萁是為了下架民進黨立委 12:482020/01/01 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張善政罕見動怒，指支持傅崐萁原因是為了要下架民進黨立委，需要最強的候選人。(張睿廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副總統候選人張善政1日上午來到汐止替國民黨新北市第十二選區候選人李永萍站臺，希望在最後10天搶攻選票。張善政受訪時針對支持無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁一事做出回應，他說「支持最強的人，下架民進黨的立委，是最優先的目標」，記者再追問那這樣會否影響國民黨選票，張善政罕見動怒「我再講一次，下架民進黨的立委，是最優先的目標，要我講一百遍嗎？」 (中時 ) #張善政 #傅崐萁 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識 15:132019/12/30 國際 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 政治熱門新聞 抓到了！楊蕙如申請補助鑽漏洞 柯：明送檢調 - 政治 黃暐瀚火了！血淚控訴PTT網友：把我當殺父仇人 - 政治 一堆人因韓造勢人多而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 影》新年升旗 韓國瑜、謝龍介出席台南公園升旗典禮 - 政治 元旦升旗 韓粉緊盯小英這點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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