國民黨副總統候選人張善政1日上午來到汐止替國民黨新北市第十二選區候選人李永萍站臺，希望在最後10天搶攻選票。張善政受訪時針對支持無黨籍花蓮立委候選人傅崐萁一事做出回應，他說「支持最強的人，下架民進黨的立委，是最優先的目標」，記者再追問那這樣會否影響國民黨選票，張善政罕見動怒「我再講一次，下架民進黨的立委，是最優先的目標，要我講一百遍嗎？」

(中時 )