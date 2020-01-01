雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡（左三）提出爭取肉品市場改建讓台灣豬重回國際的新政見。（許素惠攝）

雲林第一選區立委候選人上午提出新年新政見，當選立委後將爭取雲林縣肉品市場改建，讓雲林豬肉更有競爭力，並為重回國際市場做好準備。

養豬業者表示，雲林縣肉品市場已經啟用40年，以豬隻拍賣與屠宰為大宗，目前豬隻年屠宰量為65萬隻，平均每天進出2000隻豬，上百輛運輸車輛進出，當年的硬體設計與場區動線已經難以負荷，未來希望縣府與立委協助向中央爭取經費改建，改善場區人車動線，提升生物安全防治與拍賣及屠宰的作業效率。

張嘉郡指出，防疫如同作戰，一刻都不能放鬆，雲林縣肉品市場年久失修，光是消毒設備就急需更新，避免各種車輛匯聚的肉品市場成為交叉感染的熱點；除此之外，雲林縣有一流的養豬技術，但肉品市場的拍賣及屠宰流程都有待更新，要有一流的肉品市場才能配上一流的雲林豬肉。

張嘉郡提出加強防疫、冷鏈升級、市場改建的防疫三箭，強化肉品市場的消毒與防疫，改善生物安全措施；改建冷鏈加工作業區，強化相關肉品的衛生安全；爭取經費改建，逐年逐步讓肉品市場升級與蛻變，未來若進入立法院將盡力爭取相關經費，不只要保護台灣的豬肉，還要帶領台灣的豬肉重回國際。

(中時 )