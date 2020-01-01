青年作家陳毅(左)與導演楊力州(中)、剪輯師王治德(右)合影。(陳毅提供／李侑珊台北傳真)

2019年度「台積電青年築夢計畫」決審會大合照。(陳毅提供／李侑珊台北傳真)

為鼓勵國內青年學子勇於築夢踏實，台積電文教基金會連續第4年舉辦「台積電青年築夢計畫」，邀請來自桃竹苗與台南地區大學院校學子，共同角逐300萬元築夢獎金。本屆共有89組提案，由青年作家、中央大學大二學生陳毅所執導的紀錄片《1819》，成為今年獲得補助的7個團隊之1。

今年度的「台積電青年築夢計畫」，經過兩階段嚴謹的書面審核及最後階段的決選提案，公布獲選的7組團隊，各隊各獲得20萬至60萬不等的築夢經費，為青年學子築夢踏實提供實質助力，其中紀錄片《1819》中脫穎而出，成為今年獲得補助的7個團隊之一。

「台積電青年築夢計畫」自2016年舉辦至今，已吸引逾300組、近千名青年朋友投入藝文推廣、高齡照護、環境保護、食農教育等各項領域。

「台積電青年築夢計畫」執行長許峻郎指出，今年競賽以「減法方城市」作為專題組主題，引領學子聚焦資源浪費的環境議題，找出可能的解決方案。

許峻郎指出，「台積電青年築夢計畫」是一個整合教育、資源互補、世代經驗傳承的夢想平台，主辦單位將提供輔助機制包括：期初面談，一對一了解團隊執行現況與困難；同時並以雙週報定期追蹤團隊執行進度，幫助團隊掌控進度；舉辦期中分享會，促進築夢團隊的橫向交流。許多團隊跨校、跨系組隊，有效促進資源互補效益。在團隊遭遇困難時，皆可諮詢專業領域業師，達到世代經驗傳承目標。

紀錄片《1819》導演陳毅表示，這部片子從去年12月拍攝至今已經超過1年，期間記錄高中生的求學過程，拍攝許多重要的事件，包含畢業旅行、運動會、學測等，這些看似很平常的校園生活，卻是我們共同的18歲，而18歲一過，每一個學生都要各自成為不同的大人，希望透過這部紀錄片，將台灣高中生的生活、青春的樣子完整呈現。

陳毅說，經歷初審、複審、決審3個嚴謹的過程，很高興能脫穎而出，獲得台積電青年築夢計畫的補助，對於整個劇組這是很棒的消息，也可以讓這部重要的片子得以繼續拍攝製作，陳毅感謝評審委員的鼓勵跟建議，幫助這部片子得以更嚴謹地完成，接下來仍會持續在高中校園現場拍攝，也感謝劇組同仁的協助。

(旺報 )