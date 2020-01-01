台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今主持台灣民眾黨的新年記者會。（張薷攝）

鴻海創辦人郭台銘與親民黨總統候選人宋楚瑜今在國父紀念館合體參加元旦升旗典禮，卻未選擇與台北市長柯文哲同台，讓外界質疑郭柯關係是否生變。柯文哲表示沒辦法，因為他過去五年都有參加總統府的升旗，所以今天照慣例，強調「我活在世界上靠自己」。

台北市長柯文哲一早就先去總統府參加元旦升旗，隨後又到花博公園，和立法院前院長王金平同框參加健走活動，柯文哲表示，他也沒辦法，昨天還問幕僚，去總統府升旗看到小英多尷尬，太熱絡不對，不太熱絡也不對，但是幕僚說，已經去了五年，第六年不能不去，所以今天來是照慣例，不然昨天跨年今天升旗實在是很累。

對於郭台銘喊出「政黨票投3號、總統票投1號」，卻沒有提到民眾黨，是不是被郭台銘棄保？柯文哲說，說出來就是潛意識，那也不要緊啊，「我活在世界上就是靠自己」，其他就是額外附加的，多一個就賺到，沒有就算，人生哪有需要痛苦。

媒體追問參加健走活動是否跟王金平院長來取暖，柯文哲說，健走主辦人是紀政，「王院長對我們就是，他贊助紀政這活動幾十年，每年都來，還自己出獎金給大家抽獎，今年也來正常」。

而外傳郭董原本今年要出席健走活動，最後取消引起是否有排擠，柯澄清指出，主辦單位是紀政，紀政沒有發給他，「那關我什麼事」。

而郭台銘今早被問及是否柯文哲是否有邀約參與元旦相關活動，郭台銘表示，柯文哲去年講的話，今年就忘了吧！對此柯文哲說，人家說天下本無事，庸人自擾之，自然就好，人家方便，郭董也不會跑到總統府去升旗，我是每年都去今年不去就怪怪的，所以就順其自然。至於健走活動是紀政主辦的，王金平每年都來，「而紀政好歹是當時我後援會的總會長，人情世故我還是要去，就跟王院長同台，就很自然，人生就很自然何必想東想西」。

此外，北市第五選區的徐立信曾找郭董拍照，但對手林郁方也傳出要找郭董拍照，柯文哲認為，「這就是郭董問題不是我的問題，郭台銘跟國民黨立委都很好 ，所以人情世故人情世故，應被押過去，且選舉本來就是這樣子，林郁方可能過去和他有什麼關係，或是有共同朋友幫他拉去拍照，這也沒有辦法啊」。

(中時 )