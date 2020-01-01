嘉義市政府一早在市政府大樓前廣場舉行元旦升旗暨健行活動，吸引上千位民眾參與，現場人手一支國旗，熱情揮舞。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市一早的升旗由嘉義市幼獅複式童軍團擔任護旗、升旗手。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市黃敏惠與民眾一起參加升旗典禮，高喊「2020嘉義市愛你愛你」。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

迎接2020年第1天，嘉義市政府一早在市政府大樓前廣場舉行元旦升旗暨健行活動，吸引上千位民眾參與，現場人手一支國旗，熱情揮舞，氣氛十分歡欣，嘉義市長黃敏惠也喊出「愛妳、愛你，幸福快樂屬於你」，與全場揮舞國旗，用愛迎接新的一年。

一早的升旗由嘉義市幼獅複式童軍團擔任護旗、升旗手、宏仁女中合唱團演唱國歌，並有東吳高職帶來精彩的儀隊操槍表演，黃敏惠說，剛揮別熱鬧的跨年晚會，緊接著就迎接2020年第1道曙光，看到民眾帶著親愛的家人及毛小孩來市府參與升旗典禮，「2020嘉義市愛你愛你」，嘉義市的未來一定更美好。

黃敏惠更強調，嘉義市絕對不做一個被遺忘的城市，「我們不怕困難、相信團結的力量」，要做一個fighting ＋1的團隊，「我們要繼續拚、贏得未來」。黃敏惠說，大家要團結起來，嘉義市不能被大南方計畫跳過，更要請中央兌現嘉義市鐵路高架化全額負擔的承諾。

隨後黃敏惠參加嘉義市退伍軍人協在經國新城舉行升旗典禮時，同樣和現場民眾一同揮舞小國旗，並大喊「中華民國萬歲」，呼籲「團結才有真正的力量」。黃敏惠說，經國新城是個友善、熱情、有溫度且有內涵的社區，更給予嘉義市政最多的支持，現在嘉義市正面臨重重難關包含鐵路高架化、西區國民運動中心及大南方計畫等「又跳票又跳過，對嘉義市民情何以堪」，為了國家更好，我們必須要更團結，「只有實力，我們才有尊嚴」。

(中時 )