新的一年到來，台北市立聯合醫院今年也一同迎接2020年元旦寶寶，截至上午9點，共有1名女嬰剖腹產出生，目前尚有5名產婦待產中，北市聯醫指出，去年元旦寶寶只有3位，預計今年元旦寶寶人數可能會比去年為多，婦產科主治醫師蕭慶華指出，近年提倡自然產，元旦不再是熱門的時間點，現今父母多數選擇順其自然。

北市包括中興、仁愛、婦幼、忠孝和陽明五院區，2019年僅有3名元旦寶寶，上午6點左右，1名女嬰順利出生，目前尚有5名產婦待產中，預計今年元旦寶寶人數會比去年多，蕭慶華說，全國生產率近年持續下降，預估今年大約僅有18萬新生兒，加上晚婚晚生的趨勢，許多孕婦擔心著自身年齡、家族基因、飲食習慣及環境因素等會影響肚中胎兒，深怕胎兒出生後不健康。

蕭慶華建議，女性最佳生育年齡為25到29歲，身體狀況和體能條件較好，比較不容易出現孕期併發症外，胎兒發育也會較健康。

蕭慶華提醒，懷孕時，孕婦生理狀況會面臨很大改變，孕媽咪保持心情穩定並遵照醫囑按時產檢，才能開心迎接血濃於水的心肝寶貝，享受新生命到來的喜悅。

(中時 )