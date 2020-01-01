新年伊始，棒壇便傳出甲組成棒「台中市台灣人壽棒球隊」（台壽保隊）可能解散的消息，中華棒協秘書長林宗成今（1）日表示：「應是外界誤傳，協會收到的公文是該隊因故不參加3日開始爆米花聯盟比賽，完全沒提到『解散』。」退賽原因則是台中市政府撥付的1000萬元經費暫時「凍結」。

林宗成說，多方聯繫後，台中市運動局強調球隊不會解散，錢也撥出了；冠名贊助的台灣人壽亦將繼續支持，每年贊助2000萬元左右。還有運動彩券基金挹注1000萬、體育署補助775萬，再加上台中市府的1000萬。「台壽保隊每年有4000多萬經費，可能是最有錢的甲組球隊之一，沒有解散的道理。」林宗成強調。

台壽保隊前身是胡志強擔任市長時期的「台中威達超舜隊」（2009年），林佳龍市長時期變身為「台中運動家隊」（2015年），2018年1月再更名為台壽保隊，並委由民間的「台中市棒球教育基金會」管理和營運。這次是因台中市議會要求基金會公布財務明細，調查期間凍結市府撥付的1000萬經費，以致基金會向教練、球員釋出球隊要解散的訊息。惟據了解，台中市可能是想另組更專業的經營團隊接手球隊。

林宗成說，這是台中市棒球教育基金會、台中市議會、台中市政府三方面的事，外界很難說什麼。但站在棒協的立場，只希望事情浮上檯面後三方趕快協商解決，讓已撥下來的經費解凍，球隊運作早日恢復正常。

(中時 )