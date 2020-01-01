頭份佛光山宏法社慶祝法寶節，元旦上午在頭份市農會前舉辦佛光快閃活動，以太鼓隊、歡樂歌舞表演等迎接新的一年，接著並由如宗法師分發臘八粥給在場老幼，以傳達暖意，宏法社是從去年12月28日就開始在南庄、竹南、三灣、造橋等鄉鎮送臘八粥傳暖意，並祈求全民安康。
頭份宏法社慶祝法寶節，特別安排四天的系列活動，透過臘八送粥傳暖意，以及贈書偏鄉學童活動來關懷弱勢及偏鄉。首先是去年12月28日在南庄永昌宮前廣場臘八送粥、偏鄉贈書。其次是2月29日在竹南捐血站舉辦捐血並送臘八粥傳暖意。以及12月31日在頭份宏法社舉辦臘八送粥及寒冬送暖活動，並送贈臘八粥給南庄、三灣、造橋、竹南、頭份市各機關單位、慈善團體。
據宏法社如宗法師解釋，農曆12月初八是釋迦牟尼成道日，為了紀念佛陀成道，佛教寺院會在這一天舉行紀念法會煮粥供佛，並分送十方善信，又稱「臘八節」、「法寶節」。
慶祝法寶節最後一天活動正逢2020年元旦，宏法社安排上午10時於頭份市農會前舉辦佛光快閃暨臘八送粥活動，並與市民大贈粥結緣，祈福安康。佛光人以佛光體系各式代表服飾進行多樣表演，如歡喜太鼓、活力啦啦隊及深具客家、佛光本色的歌唱來共慶元旦及法寶節，期盼在這新一年的開始，以活力無限的佛光快閃祝願社會和諧，世界和平，人人幸福安樂。
(中時 )
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