立法院昨天三讀通過「反滲透法」，大陸國務院台辦主任劉結一今日於《兩岸關系》雜志發表文章指，各界人士堅決反對民進黨當局各種阻撓交流、煽動敵意的行徑，與海內外同胞一起共同反對「台獨」分裂。兩岸交流合作、同胞攜手前行，避免破壞兩岸和平交流。

對於民進黨製造恐陸氛圍，劉結一表示，這一年兩岸同胞共克時艱，民間交流交往保持熱絡。廣大台胞不懼民進黨當局和「台獨」勢力的恐嚇，衝破他們的阻撓破壞，積極投身兩岸交流合作。台商台企持續看好大陸市場，對大陸發展前景和機遇充滿信心，大陸持續保持台灣最大出口市場和台商島外投資目的地首位。

劉結一續指，兩岸退役將領、專家學者以及幾百名台灣師生代表參加第三屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會，一起銘記民族歷史。各界人士堅決反對民進黨當局各種阻撓交流、煽動敵意的行徑，與海內外同胞一起共同反對「台獨」分裂。兩岸交流合作、同胞攜手前行的大潮滾滾向前，避免破壞兩岸和平交流。

關於對台策方針，劉結一表示，會深入貫徹中央對台工作決策部署，堅持「和平統一」、「一國兩制」方針，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，為台灣同胞排憂解難、謀利造福，推動兩岸關系沿著習近平總書記重要講話指引的方向邁進。

劉結一指出，我們積極回應廣大台胞的訴求和期盼，在推動「31條措施」、司法領域服務台胞措施、地方配套措施等落實落細基礎上，又推出含金量更高、受益面更廣的「26條措施」。我們繼續擴大高校對台招生規模，開放台灣同胞參加大陸中小學教師資格考試，出台台灣同胞參加大陸社會保險辦法，持續充實完善台胞在大陸學習、就業、生活的保障服務。

(中時 )