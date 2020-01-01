《反滲透法》昨在立院三讀通過，民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農1日再度炮轟，藍委蔣萬安沒有投票，也沒有表態反對或支持，蔣曾口口聲聲說要反共、捍衛中華民國主權，但卻完全看不到有捍衛的決心，痛批「辜負全國人民的期待！」

蔣萬安昨表示，相信在台灣的每一個人，都不希望國家被滲透，危害國家安全，然而在去年11月29日，民進黨將「反滲透法」逕付二讀，略過委員會討論、沒有質詢、沒有官員備詢、沒有逐條審查，也沒有行政院版本，1個月後就要三讀通過，如此草率、粗糙的立法過程，是真心為了國家安全，還是為了選舉考量，相信選民都看得非常清楚。

吳怡農痛批，蔣萬安在《反滲透法》表決上，沒有投票、沒有表態，不反對也不贊成支持，蔣口口聲聲說要反共、捍衛中華民國主權，但卻完全看不到捍衛的行為與決心，很可惜，蔣辜負全國人民的期待，希望1月11日大家給他機會，讓他進國會，為大家投下對的一票，在所有守護台灣的法案他都支持，他都會站在台灣這邊。

吳怡農也請到退出社民黨的民進黨不分區立委候選人范雲陪同車隊掃街，吳怡農表示，很高興請到范雲陪他車掃，每個角落他都不放過，另外過去幾個月，他從沒人認識，一直到現在選戰打得很激烈，這對他是很大鼓勵、也是很大警惕，希望支持他的人都能出來幫忙拉票。

(中時 )