平溪區公所辦理元旦升旗，百人齊放祈福天燈。（平溪區公所提供／張穎齊新北傳真）

平溪區公所辦理元旦升旗，百人齊放祈福天燈。（平溪區公所提供／張穎齊新北傳真）

新北市平溪區公所1日上午8時在平溪國小同步與新北市政府舉行元旦升旗典禮，現場邀請在地著名的平溪國小扯鈴隊及菁桐國小活潑的小朋友們進行開場表演，並於升旗典禮結束後，由參與民眾一同施放祈福天燈，祈求鼠年日日都是好日子。

平溪區長陳聖聰表示，今年為響應新北市政府擴大辦理2020年元旦升旗活動，公所以融合平溪天燈特色文化，並以「旗聚新北 安居樂業」為活動主軸，現場還發放限量300個國旗配色的保溫瓶，民眾一早就冒著低溫排隊領取，活動開始的30分鐘內全數發送完畢，非常的搶手。

為了增加活動可看性，現場特別邀請了「平溪國小扯鈴隊」以及「菁桐國小JT女團」為活動暖身，而穿著自製手工表演服裝的菁桐國小JT女團相當吸睛，成為民眾搶拍焦點，不僅如此，平溪國小的特技扯鈴動作，更讓現場民眾響起陣陣的掌聲。

在升旗典禮結束後，由陳聖聰代表在天燈上寫下「安居樂業 平和希望」祈求平溪區新的一年新的展望，現場民眾也一同高呼「新年快樂」並同時施放天燈迎接新年。公所藉由此次的升旗活動不僅能推廣本地天燈特色文化，而且還可燃起民眾的愛國心。

(中時 )