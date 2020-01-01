二二八國家紀念館前館長廖繼斌在去年12月2日爆出現任二二八國家紀念館長楊振隆，就是58年前當著全班同學的面用斧頭砍斷老師的周振隆後，引發社會軒然大波；而今天他在臉書上鉅細靡遺描述如何揭露這個「不公不義」的閣員。

廖繼斌表示，他過去時有耳聞楊振隆曾有殺人紀錄，當2005年楊要進入民進黨內閣時，他曾上書時任行政院長的謝長廷，對他提出警告，以「殺人犯禁止作為計程車司機」為例，警告楊振隆的危險；但當時因為沒有直接的證據，無法對其做出指控。

而在2016年廖繼斌被開除228館長一職，楊振隆取而代之後，廖又聽聞有關「早在戒嚴時期，有一個現在活躍在二二八相關領域的人士，在高中就學時，就敢把外省軍人教官殺掉，實在勇猛」等傳言，使得他驚覺當年228過後，對於省籍糾葛、族群對立的仇恨幽靈尚未散去，下定決心開始調查楊振隆殺人案相關的新聞。

而當廖繼斌查出「楊振隆就是當年弒師的周振隆本人」後，卻因為家中妻小的安全，天人交戰了一翻；而蘇貞昌的一句「小燈泡案的兇手天理不容」，讓他下定了決心，揭發這個空前絕後、慘無人道的罪刑。

而文末廖繼斌也表示，他這個還在使用2G手機的「老古董」，到底是為何能夠「神勇地」深入挖掘網路，進而找到這起事件的來龍去脈，只能月佛教徒的因果循環來解釋，直說「天網恢恢，疏而不失」！

(中時電子報)