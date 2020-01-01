海峽會會長張志軍在2020年第1期《兩岸關系》雜志發表題為《風鵬正舉，共譜華章》的新年賀詞。他表示，毫不動搖堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反擊各種「台獨」言行，堅決維護兩岸關係和平發展的政治基礎，我們踐行「兩岸一家親」理念，雖然兩岸關係依然存在風險挑戰，但我們將持續推動兩岸關係和平發展。

張志軍指出，一年來，對台工作戰線認真貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神和中央對台大政方針，堅定捍衛一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂活動，維護台海和平穩定；積極推動兩岸民主協商，廣泛聽取台灣各界意見，圍繞實現和平統一、共同致力民族覆興達成多項共識。

張志軍說，過去一年，海協會認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神，主動宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和大陸對台方針政策，為兩岸關係和平發展匯聚民意。我們毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，反擊各種「台獨」言行，堅決維護兩岸關係和平發展的政治基礎；

張志軍續指， 新的一年，對兩岸關係而言，風險挑戰依然存在，險灘暗礁不可避免，但江河滾滾向東、民族意志永遠向前的歷史潮流不可逆轉。我們將更廣泛地團結廣大台灣同胞攜手同行，共同努力奮鬥，共擔民族大義，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出新貢獻。

(中時 )