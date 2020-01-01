搜救人員在尿磜仔路找到老翁機車。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份分局斗坪所及三灣所員警共組搜救隊，在尿磜仔路找到老翁機車。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份分局斗坪所及三灣所員警共組搜救隊，安全尋回老翁。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份分局斗坪所及三灣所員警共組搜救隊，安全尋回老翁，苗栗縣議員溫宜靜也加入搜救。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

家住頭份市的一名7旬老翁，去年12月31日下午獨自騎機外出訪友，至晚上仍未回家，妻子焦急向頭份分局斗坪所求救，員警調閱監視器發現老翁最後人車影像出現在往永和山水庫路上，斗坪所所長林敬堯立即親率多名同事，與三灣所員警組成搜救隊出動搜尋，結果在尿磜仔路竹林內找到老翁機車，隨後在下方泥地發現老翁，幸及時救出，才未釀成不幸。

頭份警分局斗坪所是在去年12月31日晚上21時接獲轄內老婦報案指稱，她70歲的丈夫在31日下午13時許，獨自騎機車外出訪友後至今未歸，請警方協尋，員警受理調閱沿線路口監視器，發現老翁最後出現在正興路與水源路路口往永和山水庫方向，斗坪所所長林敬堯立即率警員蔡峻泓、莊書辰與三灣所副所長張文堯組成聯合警力，兵分二路沿著機車行駛路線尋找。

警方搜救人員於23時30分在尿磜仔路，與苗栗縣議員溫宜靜及苗栗縣救難協會人員等人會合繼續搜救，最後在元凌晨0時10分，在尿磜仔路的竹林內發現老翁騎乘的機車，搜救人員隨往下方竹林尋找，發現老翁趴在下方泥濘中，身體非常虛弱，有失溫情形，隨即通報救護車前往救援。

經警、消人員共同合力下順利救出老翁並送醫急救，送醫後無大礙，老翁妻子非常感謝警消人員積極找到丈夫，成功挽救其生命。頭份警分局分局長邱紹雄表示，昨日晚間山區細雨不斷，氣溫偏低，老翁不慎倒臥在山區竹林內多時，安全堪慮，所幸警消合力積極救援，順利找到老翁，成功挽救老翁生命。

(中時 )