雲林縣府推動品德教育，全縣所有國中小將重掛「禮義廉恥」匾額，縣長張麗善（左八）等人揭開第一所掛上的土庫馬光國小匾額。（許素惠攝）

雲林縣府推動品德教育，土庫馬光國小率先重掛「禮義廉恥」匾額。（許素惠攝）

雲林縣府推動品德教育，土庫馬光國小率先重掛「禮義廉恥」匾額，縣長張麗善（前右七）率團隊及親師生在操場排出禮義廉恥4大人字，大家一起向空拍機揮手。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善有感人心不古，道德中落，要求全縣所有國中小重掛「禮義兼恥」匾額，上午在土庫鎮馬光國小掛上新年第一塊新匾，張和縣府團隊與親師生並在操場排出「禮義廉恥」四大人字，希望積極找回禮義廉恥的道德規範。

張麗善上午主持馬光國小「禮義廉恥｣匾揭牌，全縣國中小校長及各級民意代表300餘人與會，馬光國中管樂團、馬光國小舞蹈揭開序幕，小六張顥襦及林渝臻透過相聲，以幽默逗唱又富有教育的方式闡述「禮義廉恥｣的意義，獲得喝采。大家並在運動場上排出「禮義廉恥｣4字，代表推動品德教育的決心。

張麗善回憶，求學時一進校門就會看到第一棟教室玄關掛著「禮義廉恥｣匾額，宛如校訓，老師總耳提面命且仔細說明該4個字的意義，她迄今仍銘記於心；隨著物換星移，學校還高掛「禮義廉恥｣牌匾已不多了。

張麗善表示，生活倫理課程已不存在，學生倫理道德意識日漸薄弱，校園霸凌事件層出不窮，雲林教育施政的主軸就是重拾禮義廉恥校訓，提振校園倫理道德，讓每個學子都有禮貌、守規矩，樂好學，好品德。

張麗善宣示，2020是雲林教育的品德年，2月11日中小學的開學日，全縣190所中小學將同步掛回「禮義廉恥｣匾額，109學年度起由國小開始配合108新課綱的精神，每周至少一節於彈性學習課程全面實施品德教育課程。

教育處長邱孝文指出，為讓品德教育的課程更為多元與深化，已籌組「雲林縣品德教育教材編輯小組」，正進行相關教材的彙編工作，希望大家一起來努力推動「雲林有愛、學生有品｣的有品校園。

(中時 )