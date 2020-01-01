法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲工會針對年金改革議題「迅速做出讓步」。法國政府的年金改革計畫已引境內幾十年來規模數一數二的大眾運輸罷工行動。

但馬克宏在他眾所矚目的新年演說中，並未展露出任何讓步的蛛絲馬跡，表示，「年金改革將予以執行」。

他承認改革計畫引發一些疑慮，尤其是要求民眾延後退休，但他說：「這些疑慮不足以讓我們無所作為。」

他在大約18分鐘的演說中表示：「這等於拋下被體制放棄的人，年輕一代將因為我們無所作為，而付出代價。」

年改是馬克宏全面整頓法國經濟和機構的核心計畫，目標是把42種不同的退休金系統整頓為單一制。法國當局表示，改革將讓整個系統更公平、更具永續性。

但工會反對在62歲法定退休年齡上又加設64歲的「平衡退休年齡」，亦即64歲退休的人才能領到完整比例的退休金。

自12月5日起，罷工行動癱瘓法國各地的鐵路和捷運交通；馬克宏2017年掌權後信誓旦旦要改革法國，如今這場罷工正考驗他的執行力。

法國政府先前已經表示，警察和消防員仍可以提前退休，馬克宏也說：「我們會把工作內容艱困度納入考量，讓從事這方面工作的人能早點退休。」

馬克宏先前呼籲罷工行動在耶誕期間休兵，但未獲工會採納，打亂成千上萬名民眾的假期運輸計畫。工會已矢言這個月7日與政府展開新一輪協商之前，不會退縮。

另外，新年度伊始，法國9日預計展開新一場大規模抗議行動，教師、碼頭工人、醫護人員和公務員預計參與當天罷工。

(中央社)