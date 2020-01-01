民進黨以國會優勢強度關山，12月31日三讀通過《反滲透法》，世新大學社會發展研究所所長、左翼聯盟秘書長黃德北痛批，民進黨當權時代，很多東西容易消失，其中包含總統蔡英文的論文，以及「慶富案」關鍵當事人，即慶富少東陳偉志，甚至連共諜王立強都人間蒸發；蔡政府此時制訂的《反滲透法》就是栽贓大法，就是保障民進黨專政的巫術魔法。

黃德北提到，日前鬧得沸沸揚揚的王立強案，王自稱間諜，在澳洲跨海爆料，自稱負責中共解放軍在香港的情報活動，目的是滲透香港大專院校，在台灣耗費數10億人民幣，並成功影響2018年九合一大選，幫助國民黨勝選，更進一步撒下大錢，企圖影響2020年的總統選舉。

黃德北指出，這個澳洲媒體的爆料節目，專訪王立強和我外交部政務次長徐斯儉，顯然節目乃是「共同製作」。詎料，當局所託非人，王立強很快被檢舉出是詐騙累犯，澳洲情報機關向我國家安全委員會提供建議，王立強爆料的訊息對情報工作沒有價值。隨後，澳洲《每日電訊報》更以「中國間諜的鬧劇」（China Spy Farce）為標題，認為王立強使用虛假間諜證詞，只為換取澳洲政治庇護和居留權。

黃德北認為，民進黨政府因為「王立強案」，炮製《反滲透法》，藉由王立強案強化《反滲透法》的正當性。如今，澳洲認為王的「爆料」沒有絲毫價值，「於是，王立強就這樣消失了！從新聞媒體消失，人間蒸發！最荒謬的是，王立強消失了，但是《反滲透法》還在！」

「民進黨當權的時代，很多東西容易消失」，黃德北說：「蔡英文總統的博士論文，消失了！牽涉到巨大貪瀆嫌疑的「慶富案」辦到一半，最關鍵的當事人，慶富少東陳偉志，消失了！外交官蘇啟誠受誣自殺案，網軍假訊息帶頭者，卡神楊蕙如，消失了！《反滲透法》即將通過，共諜王立強消失了！」

黃德北也提到，《反滲透法》的形成，讓他想起40年前的「橋頭事件」。當時在反對國民黨的示威遊行隊伍中，陳菊、陳婉真等人走在隊伍前端，手持「堅決反對政治迫害」的大布條。

詎料時隔40年，台灣已解嚴，假匪諜案居然再度爆發，當權的民進黨手段更為陰狠，羅織的罪名更為荒唐。假匪諜王立強本事通天，跨海爆料，硬要把民進黨的敵對者拖下水。王立強的背景被查出，是詐欺案累犯。

黃德北痛批：「共諜是假的，東廠是真的！」民進黨捍衛主權是假的，捍衛民進黨政權才是真的，

對於民進黨政府執意通過《反滲透法》，黃德北強調，左翼聯盟對於此法的態度為：《反滲透法》就是栽贓大法；《反滲透法》就是新潮流時代的戒嚴法；《反滲透法》就是政治犯製造法；《反滲透法》就是綠島監獄重生法；《反滲透法》就是保障民進黨專政的巫術魔法。民進黨制訂《反滲透法》，正當性來自王立強。

(旺報 )