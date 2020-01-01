許多人習慣用肥皂洗澡、也順便清洗私密處，甚至拿蓮蓬頭直接往陰道沖，其實這都是錯誤的！藥師段方琪指出，陰道屬於酸性環境，當使用水沖或肥皂洗時，會破壞原有的保護層。

ETtoday報導，段方琪說道，當陰道的益菌被洗掉，原有的保護層遭到破壞，就會增加被感染的機會。若死性不改，長期過度清洗下去，會讓陰部發癢，益菌減少，最嚴重恐一直反覆感染。研究也指出，50歲以下的卵巢癌患者，她們陰道中的乳酸菌數量比一般人低很多。

段方琪說，一般皮膚表皮細胞每28天更新一次，陰道細胞則是4天更新一次，癒合能力快，存在很多好菌。但隨年紀增加，PH值改變後，陰道益菌會減少，開始出現異味、分泌物變多、反覆感染，尤其是有細菌、黴菌、滴蟲感染時，陰道PH值就上升。此時必須口服抗生素、陰道塞劑或藥膏，切記不能擅自停藥，治療後也可適時地補充益生菌。

(中時電子報)