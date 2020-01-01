人們搭乘飛機追求的是搭乘舒適和安全，關於這方面的需求，沒有乘客會比空服員更了解。若想飛行旅程擁有好心情，空服員的真心建議最值得參考。這裡有5件事情他們肯定不會做，你不妨學起來，幫助自己在飛機上當個好乘客。

綜合外電報導，有些行為雖然沒有違背安全事項，但是會令旅行的舒適度大打折扣，空服員除了在機艙內工作，其他時間也會像乘客，必須坐在椅子上並用餐，以下是他們在飛行期間不會做的事。

1.老是坐在座位上

老是坐在座位上，雖然不會麻煩到鄰座的人，但那可會讓你增加深部靜脈栓塞（DVT）的風險。阿聯酋航空空服員建議，「安全帶標誌燈關掉後，要起身走遍整個機艙，使腿部血液流通。」

2.鬆開安全帶睡覺

太多乘客在睡覺時鬆開安全帶，有空姐說，她和同事都不會「在安全帶鬆開的情況下入睡」，因為無法預測何時會發生亂流或突發事件。

3.喝咖啡或熱茶

你何時看過空服員喝茶或咖啡？雖然每架飛機在執飛前都會整理，但無法確定飛機上的過濾系統是否良好或清潔過，不知道用來煮咖啡和茶的熱水是否乾淨。

4. 在機艙上打赤腳走路

雖然飛機上有鋪地毯，也清潔過，細菌仍可能殘留地板上，打赤腳不能保證安全。有時乘客不小心打破眼鏡，或吃麵包掉下碎屑，會造成赤腳行走的障礙。

5.把擦鼻涕的紙巾偷塞椅背口袋

若有人一時找不到袋子，的確會有客人便宜行事，將擤過鼻涕的骯髒紙巾偷偷塞入椅背的口袋。清理過的空服員很清楚，這些東西說有多噁心就有多噁心。

(中時電子報)