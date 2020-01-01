人們搭乘飛機追求的是搭乘舒適和安全，關於這方面的需求，沒有乘客會比空服員更了解。若想飛行旅程擁有好心情，空服員的真心建議最值得參考。這裡有5件事情他們肯定不會做，你不妨學起來，幫助自己在飛機上當個好乘客。
綜合外電報導，有些行為雖然沒有違背安全事項，但是會令旅行的舒適度大打折扣，空服員除了在機艙內工作，其他時間也會像乘客，必須坐在椅子上並用餐，以下是他們在飛行期間不會做的事。
1.老是坐在座位上
老是坐在座位上，雖然不會麻煩到鄰座的人，但那可會讓你增加深部靜脈栓塞（DVT）的風險。阿聯酋航空空服員建議，「安全帶標誌燈關掉後，要起身走遍整個機艙，使腿部血液流通。」
2.鬆開安全帶睡覺
太多乘客在睡覺時鬆開安全帶，有空姐說，她和同事都不會「在安全帶鬆開的情況下入睡」，因為無法預測何時會發生亂流或突發事件。
3.喝咖啡或熱茶
你何時看過空服員喝茶或咖啡？雖然每架飛機在執飛前都會整理，但無法確定飛機上的過濾系統是否良好或清潔過，不知道用來煮咖啡和茶的熱水是否乾淨。
4. 在機艙上打赤腳走路
雖然飛機上有鋪地毯，也清潔過，細菌仍可能殘留地板上，打赤腳不能保證安全。有時乘客不小心打破眼鏡，或吃麵包掉下碎屑，會造成赤腳行走的障礙。
5.把擦鼻涕的紙巾偷塞椅背口袋
若有人一時找不到袋子，的確會有客人便宜行事，將擤過鼻涕的骯髒紙巾偷偷塞入椅背的口袋。清理過的空服員很清楚，這些東西說有多噁心就有多噁心。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。