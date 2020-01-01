中信兄弟隊新年第1天就送給球迷一個好消息，今（1）日宣布前旅美球星王建民接任二軍客座投手教練，新球季將協助「恰恰」彭政閔提升農場投手群的戰力。而建仔的原東家富邦悍將也立刻發表聲明，除了感謝建仔過去1年多的協助，並祝福他未來發展順利。

中信兄弟表示，去年底宣布由彭政閔接任副領隊兼農場主管，原二軍客座投手教練藤田學（Manabu Fujita）擔任農場副主管，將落實農場養成制度。而經過多次溝通後，王建民非常認同中信兄弟的農場養成觀念，也願意伸出援手，球團相信在建仔的指導下，絕對能厚實球隊農場投手戰力。

中信球團並強調，王建民曾任洋基小聯盟客座教練，並於去年的世界棒球12強賽擔任中華隊牛棚教練，國際觀及經驗都非常豐富。今年建仔同意與中信兄弟攜手合作，一起著手於農場養成，一定能成為中信兄弟一軍最堅強的後盾。

對於建仔轉檯，富邦悍將球團則表示，感謝王建民教練過去1年多來給予悍將投手群的指導與協助，讓選手們在球技與心理層面都大有收穫，也祝福王建民未來發展順利，繼續一起為台灣棒球努力。

此外，中信兄弟也宣布釋出名單：投手潘韋辰、捕手蔡岱霖、外野手林王啟瑋。並表示，這3位釋出的球員，合約屆滿後將不予續約。

(中時 )