冬季流感上周進入流行期，今日開始，第三階段流感疫苗開打，50歲以上成人、孕婦、6個月內嬰兒的父母、長照機構入住者及工作人員等，即起可前往衛生所、合約醫療院所接種疫苗，以利在春節前獲得充足保護力。

根據疾管署統計，國內上周門急診類流感就診達10萬9827人次，較前一周上升8.1％。近期社區主要流行病毒為H1N1，但近1周輕症檢出B型流感已逐漸上升。

108年度流感疫苗採分批接種，國小至高中學生及醫事人員11月15日率先接種，其次為12月8日接種的65歲以上長者、學齡前兒童。其他公費對象如50至64歲成人、孕婦、6個月內嬰兒的父母、長照機構入住者及工作人員、高風險慢性病人、罕病及重大傷病患者等，今起可進行第三批接種。

疾管署副署長莊人祥表示，截至昨日，公費流感疫苗接種數已達351萬劑。目前已完成550萬劑的配送，明天配送54萬劑後，604萬劑流感疫苗將全數配送完畢。民眾接種疫苗前，可透過疾管署「流感防治一網通」查詢，並於出發前打電話確認，以節省等候時間。

疾管署提醒民眾，春節是流感疫情高峰，符合公費流感疫苗接種資格者，應儘速完成疫苗接種。另提醒民眾應做好個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時配戴口罩、打噴嚏時遮住口鼻，與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。如出現輕微類流感症狀，可先至診所就醫。若出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症症狀，應儘速至大醫院就醫。

(中時 )