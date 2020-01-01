恒大許家印新年致詞 朝世界百強企業全力衝刺 14:172020/01/01 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年的第一天，恒大集團董事局主席許家印發表一封致全體恒大工作人員的家書。據新浪財經引述信件內容，2020年國家將全面建成小康社會，許家印表示，公司第8個「三年計畫」也將收官，2020年恒大將朝著「世界百強企業」的目標全力衝刺。 而信中也回顧2019年，許家印表示，恒大各項經營指標再創歷史新高，世界500強排名躍居第138位，新能源汽車「換道超車」，全面完成戰略布局；脫貧攻堅再傳捷報，大方縣正式脫貧摘帽；恒大足球問鼎八冠王。 (旺報 ) #恒大 #許家印 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 從光阻劑到7奈米大爆發 台積電靠利器驚艷市場 - 財經 驚！伯朗咖啡關掉8店 網爆小英驚世神句 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 你買的ETF賺幾趴？5大績效王出爐 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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