2020年的第一天，恒大集團董事局主席許家印發表一封致全體恒大工作人員的家書。據新浪財經引述信件內容，2020年國家將全面建成小康社會，許家印表示，公司第8個「三年計畫」也將收官，2020年恒大將朝著「世界百強企業」的目標全力衝刺。

而信中也回顧2019年，許家印表示，恒大各項經營指標再創歷史新高，世界500強排名躍居第138位，新能源汽車「換道超車」，全面完成戰略布局；脫貧攻堅再傳捷報，大方縣正式脫貧摘帽；恒大足球問鼎八冠王。

(旺報 )