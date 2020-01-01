國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧昨日參加台中市政府前廣場元旦升旗典禮後，隨即前往太平區崇正寶宮上香參拜，與市長盧秀燕齊敲愛心鑼；新的1年，臉書發布「2020沈智慧賀歲影片」，除了祝福大家幸福平安，選戰緊繃，呼籲選民支持藍營立委、總統候選人韓國瑜當選。

沈智慧競選總部人員指出，影片的作者是1位27歲的年輕人，創作3分12秒饒舌歌，唱出沈智慧問政服務點滴；沈智慧說，現代年輕人為生活打拚，感謝抽空幫她製作新年賀歲影片，承諾若連任成功，繼續為年輕人發聲，爭取就業機會，改善普遍低薪的心酸，協助年輕人圓夢發展。

「2020沈智慧賀歲影片」創作者說，沈智慧盡心盡力，幫忙台灣街舞團體募得經費舉辦台灣選拔賽，募到的款還包括選手出賽2020年法國BOTY的機票，讓年輕人感動與認同；他的休閒活動就是寫唱RAP，一直都是使用家裡的電腦MIDI程式製作一些作品，純屬好玩。

歌名「台中有智慧、智慧作靠3」的賀歲影片，主唱用RAP唱出「費盡所有心力不以為苦，犧牲奉獻她都以你為主。」，歌詞大部份是從沈智慧選舉文宣找出來，在錄音室花了1小時50分鐘錄製，再後製上畫面，完成了RAP影音短片。

(中時 )