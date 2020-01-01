近年來，民眾於新年元旦相約前往寺院，並隨著法師的引導，學習用感恩與祝福，將心中的智慧與慈悲與曙光相應，逐漸成為跨年迎新的選項。

法鼓山農禪寺自2014年起，結合彌陀佛七、跨年法會、元旦早課，漸次推動的「元氣迎新三部曲」，尤其迴響熱烈。對於寺院能提供一處寧靜、溫馨的跨年空間，參與過的民眾也往往都會向親友推薦。

元旦凌晨5點多，已有近5百位民眾在農禪寺大殿周圍靜候，預備參加6點的早課。專程從臺中北上的吳秀香說，她和先生還有8歲兒子都是首度參加農禪寺跨年，希望藉由讀誦《金剛經》開智慧；跨年夜後，他們也順著孩子心願，全家一起做新年早課，一同祈願世界和平，人心安定沒有紛擾。

就讀大一的范進軒、江家齊等熱血青年，決定通宵將跨年法會、迎新早課、報名菩薩戒一氣呵成，要送自己一份新年禮物。首次在寺院跨年迎新，對於在農禪寺隨緣抽取的「新年心功課」，以及方丈和尚果暉法師以「團體、團體」，詮釋「2020」(twenty、twenty)，大眾當以和為貴的開示，他們都感到非常受用，也將之作為今年成長和許願的目標。

2020年元旦清晨，在法鼓山臺中寶雲寺、臺南分院舉行的「楞嚴早課」，同樣也是滿場信眾，他們年復一年用心念為世界祈福，氣氛十分感人；而在高雄紫雲寺、三峽天南寺、臺北安和分院進行的禪修迎新，更是在活動前一個月就已額滿後補，民眾對於身心安定成長的新年盼願，可見一斑。

新年除了以修行方式提昇自我外，法鼓山在桃園的齋明別苑，還將從1／1~1／5舉辦「墨寶迎新」書法作品展，適合民眾闔家蒞訪，親身體驗書法與禪結合的美感與智慧，現場並有春聯結緣，活動無須報名。

法鼓山表示，2020年歡迎社會大眾參與分寺院興辦的多項團體課程，例如兒童營、青年營、福田班、長青班、佛學班等等，共同來開發寶山、耕耘福田，在新的一年裡，大家能多為整體設想，立下關懷大眾、屬於精神層次的人生目標，一同把眼光放大，心胸放寬，散發生命的光和熱。

(中時 )