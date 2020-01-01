北京力爭2025年成國際音樂、網遊之都 16:292020/01/01 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市在去年12月31日公布《關於推動北京音樂產業繁榮發展的實施意見》和《關於推動北京遊戲產業健康發展的若干意見》2份文件中提出，將力爭到2025年，讓北京市的音樂及其關聯產業年產值超過1200億元（人民幣，下同），同時遊戲產業的年產值達到1500億元。 據新浪財經報導，該文件同時也強調要將北京建設成「國際音樂之都」、華語音樂的全球中心以及「國際網路遊戲之都」。 (旺報 ) #音樂 #產業 #北京 #遊戲 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 造雙箭頭 阿里北京總部啟動 04:092019/12/28 全球財經 駛向冬奧 京張高鐵開通 04:102019/12/30 兩岸新聞 演出多元化 天津成愛樂之城 04:102019/12/30 焦點新聞 《國際油價》庫存下滑支撐，上周五國際原油期貨續漲 10:022019/12/30 財經 超商大夜貪圖遊戲 盜刷724萬購點數 15:202019/12/30 社會 天冷、寒假宅在家 遊戲股先發燒 11:432019/12/31 財經 無畏科技迷障 小提琴家葛薩琉斯回歸音樂 19:232019/12/31 生活 騰訊音樂娛樂集團 參與收購環球音樂集團股權 19:012019/12/31 財經 我與胡同（上） 04:102020/01/01 兩岸藝文 施振榮二度主辦新年音樂會：來自臺灣的聲音要感動全球華人 14:132020/01/01 財經 兩岸熱門新聞 背景書架上 父子新合照受矚目 - 兩岸要聞 - 中國時報 對港動之以情 對台不再提親情 - 兩岸要聞 - 中國時報 秦始皇陵園現大型陪葬墓 罕見單體金駱駝出土 - 兩岸 旅遊業被逼 不能和大陸做生意 - 焦點新聞 - 旺報 上海跨年夜 外灘遊客超過42萬人次 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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