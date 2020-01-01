北京市在去年12月31日公布《關於推動北京音樂產業繁榮發展的實施意見》和《關於推動北京遊戲產業健康發展的若干意見》2份文件中提出，將力爭到2025年，讓北京市的音樂及其關聯產業年產值超過1200億元（人民幣，下同），同時遊戲產業的年產值達到1500億元。

據新浪財經報導，該文件同時也強調要將北京建設成「國際音樂之都」、華語音樂的全球中心以及「國際網路遊戲之都」。

(旺報 )