新北市議員蔡淑君特別加碼御飯糰4500個，讓民眾有滿滿的元氣。（戴上容攝）

國旗筆袋。（戴上容攝）

林口是全新北市唯一由副市長帶領升旗地區，由蔡淑君及香港導演馮淬帆擔任升旗手，典禮現場旗海飄揚，氣氛熱鬧。（戴上容攝）

2020年新北市林口區元旦升旗典禮上午8時於林口區運動公園舉行，現場超過3000人共襄盛舉，現場人山人海、旗海飄揚，除限量筆袋之外，新北市議員蔡淑君特別加碼御飯糰4500個，讓民眾有滿滿的元氣。

升旗典禮開始前，透過國民運動中心林國榮教練帶動唱「祝你新年快樂」和「喜氣洋洋」，先讓民眾進行暖身健康操。

林口區長劉淑芬表示，民眾從跨年倒數後，約凌晨2時30分就開始排起升旗人龍，大家都希望第一個領到小國旗及國旗筆袋，現場預估參與民眾超過3000人。

林口是全新北市唯一由副市長帶領升旗地區，由蔡淑君及香港導演馮淬帆擔任升旗手，典禮現場旗海飄揚，氣氛熱鬧。

副市長陳純敬表示，林口是新北市人口增加最多的城市，經上次參加林口健行活動，感受到林口人滿滿的熱情，這次也很開心能夠再次來到林口，祝福大家新年快樂。

全市29區上午8時齊唱國歌，為新年度帶來林口新氣象，大都會客運業者也特別為參與升旗民眾提供大暖爐，供民眾取暖並讓現場有暖呼呼的感受。

(中時 )