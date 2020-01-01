第八屆台中市都市空間設計大獎昨日在夏綠地公園舉行頒獎典禮，年度設計大獎及評審特別獎分別由「惠宇大聚」及「龍寶仁美臻邸」抱回；建築空間類卓越獎為「惠宇大聚」、經典獎為「慶仁之間」及「理和歇雲」、傑出獎由「新業宜家」、「陸府原森」摘金；環境空間類卓越獎為中興工廠「re_Gartory」、經典獎與傑出獎分別為「台體大運動科學綜合大樓」及「惠宇大其心」獲得；規劃類設計獎由「創建Moon Park」獲肯定。

龍寶建設董事長張麗莉、惠宇建設總經理顏定滄、新業建設名譽董事長穆椿松及董事長卓勝隆，與獲獎建築及建築師等人，都親自出席領獎。

市府祕書長黃崇典表示，都市空間設計大獎經由傳達其合法、創意、傳承、肯定的意涵，盼樹立起建築設計的良性示範以及正面提升功能，讓更多人，認識自己及關懷生活的空間環境，帶動城市建築景觀美學的視野與提升都市設計。

都發局長黃文彬指出，這屆台中市都市空間設計大獎以「Infinity無限」為精神目標，評審委員沈芷蓀說，評審標準以公共性貢獻、友善性空間、適法性處理及典範性設計等四大主軸為依據。

拿下空間設計大獎的「惠宇大聚」於基地前退縮大範圍空地，將開放空間對外延伸設計植栽綠化並提供給大眾共享，巧妙地在四大主軸之間取得平衡點，期望該典範作為之後建築設計的參考。

黃文彬期盼藉由表揚及推廣都市建築景觀空間美學，帶動台中市整體建築景觀設計的向上提昇，都發局也將持續推動宜居建築，鼓勵建設公司及建築師在建築物立面設計「垂直綠化」及「垂直鄰里空間」等設施，為建築物林立的都市爭取更多綠化空間，讓建築物綠化從地面到垂直及立面。

黃文彬說，獲規劃設計類大獎「創建Moon Park」就是宜居建築代表；榮獲年度都市空間設計大獎的惠宇「大聚」，縮小建蔽率，貢獻大半的法定空地做為友善鄰里的開放空間，更是集合住宅的空間設計典範，盼在優秀作品的帶領下，台中市未來有更多經典、卓越與傑出的作品產生，再創都市美學新頁。

(中時 )