除了台大教授蘇宏達在網路評論故宮政策遭約談，韓辦再爆料，警政署下達多到公文要求基層打假新聞，積分甚至跟查賄一樣，更有某市刑大副隊長私下表示，「有很大績效壓力，署假訊息的公文下了好幾道，大家都殺紅了眼。」

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(中時電子報)