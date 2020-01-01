大政治大爆掛-無色覺醒》 你今天被約談了嗎？ 傳票滿天飛庶民遭查水表 14:102020/01/01 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 除了台大教授蘇宏達在網路評論故宮政策遭約談，韓辦再爆料，警政署下達多到公文要求基層打假新聞，積分甚至跟查賄一樣，更有某市刑大副隊長私下表示，「有很大績效壓力，署假訊息的公文下了好幾道，大家都殺紅了眼。」 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #約談 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》總統白天蔡英文晚上邱義仁 蔡政府被新潮流綁架？ 14:082019/12/28 政治 分享影片被約談…民進黨強過《反滲透法》 農民心恐慌 11:452019/12/30 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》庶民泥地中挺韓 一張張泥巴腳底照曝光 14:112019/12/30 政治 《反滲透法》通過在即 網友po文反對遭警火速約談 19:512019/12/30 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 反滲透法上路 台灣回到戒嚴時？ 14:102019/12/31 政治 你被約談了沒 恐成新問候語 04:092020/01/01 焦點新聞 藍酸你被約談了沒 將取代呷飽沒問候 04:102020/01/01 政治要聞 警政署逼打假訊息績效 基層：殺紅了眼 10:542020/01/01 政治 政治熱門新聞 蔡英文一意孤行？苦苓：我這票真的很難投下去 - 政治 抓到了！楊蕙如申請補助鑽漏洞 柯：明送檢調 - 政治 228前館長千字文曝如何揭露楊振隆：天網恢恢，疏而不失 - 政治 韓被爆曾與王小姐共同出國 韓辦嗆：漱口杯漱過吐掉就好 - 政治 黃暐瀚火了！血淚控訴PTT網友：把我當殺父仇人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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