雖然北韓領導人金正恩今天揚言要推出「新的戰略性武器」，美國總統川普仍表示，他相信金正恩會信守非核化承諾。

身穿晚禮服的川普在佛羅里達州參加新年活動前告訴記者：「我們確實簽了一份合約，是有關非核化的。在新加坡簽訂的（合約），第一句就提到非核化。我認為他（金正恩）是個說到做到的男子漢。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則表示，美方對北韓揚言恢復核試感到非常失望，美國要的是和平，而非與平壤當局發生衝突。

金正恩今天宣布廢止暫停核子及洲際彈道飛彈測試的承諾，並揚言要在不久的將來推出「新的戰略性武器」。蓬佩奧對哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台說：「如果金委員長背棄他向川普總統做出的承諾，那真的令人非常失望。」

蓬佩奧表示：「我們信守我們的承諾。我們對他（金正恩）信守他的承諾仍抱持希望。」

「川普總統已經採取辦法，試圖建立一條外交途徑。我們希望北韓也能考慮沿著這條途徑繼續前行…我們要的是和平，而非衝突。」

(中央社)