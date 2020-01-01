國民黨北市立委候選人費鴻泰實力佳，但此次遭遇民進黨籍的許淑華來勢洶洶，讓他不敢大意，先前費曾冒雨站到街頭拜票引起熱議，近日最後衝刺則乾脆在網路開頻道，親自引領民眾逛選區、博感情。

費鴻泰說，他選區內有知名的101摩天大樓與觀光購物景點、有歷史文化的國父紀念館、有特色的五分埔成衣商圈、有演唱表演的小巨蛋與興建中大巨蛋、饒河觀光夜市、台北市政府所在地及各式商圈與景點。而他從小生長在信義、南松山區，熟悉大街小巷，體會社區與城市的變化，所以開設此頻道，未來也會陸續增加新影片與民眾分享。

費鴻泰 X 朱立倫 費鴻泰感謝朱立倫熱情相挺

(中時 )