穿雨衣站街頭還不夠！費鴻泰網路頻道竟做這事 14:342020/01/01 中時 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 費鴻泰曾穿雨衣冒雨四處拜票引起話題。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨北市立委候選人費鴻泰實力佳，但此次遭遇民進黨籍的許淑華來勢洶洶，讓他不敢大意，先前費曾冒雨站到街頭拜票引起熱議，近日最後衝刺則乾脆在網路開頻道，親自引領民眾逛選區、博感情。 費鴻泰說，他選區內有知名的101摩天大樓與觀光購物景點、有歷史文化的國父紀念館、有特色的五分埔成衣商圈、有演唱表演的小巨蛋與興建中大巨蛋、饒河觀光夜市、台北市政府所在地及各式商圈與景點。而他從小生長在信義、南松山區，熟悉大街小巷，體會社區與城市的變化，所以開設此頻道，未來也會陸續增加新影片與民眾分享。 費鴻泰 X 朱立倫 費鴻泰感謝朱立倫熱情相挺 (中時 ) #費鴻泰 #台北市101大樓 #跨年煙火 也許您會感興趣 推薦閱讀 臘八粥暖心暖胃 費鴻泰傳溫情 17:292019/12/28 政治 101跨年煙火 估吸百萬人潮 04:092019/12/29 財經要聞 26萬人連署取消跨年煙火 雪梨市政府：照常施放 14:172019/12/29 國際 野火狂燒 雪梨照放跨年煙火 04:102019/12/30 國際大事 北市第七選區 費鴻泰冒雨衝刺 許淑華煮臘八粥 04:102019/12/30 地方新聞 北市跨年煙火趴 800特警進駐維安 11:492019/12/30 社會 澳洲野火肆虐 雪梨跨年煙火獲准照放 23:422019/12/30 財經 費鴻泰當義工 分送佛光山臘八粥 04:102019/12/31 地方新聞 雪梨跨年煙火因強風順延 部分地方停辦 20:522019/12/31 國際 劍湖山跨年煙火長達566秒璀璨極美 00:512020/01/01 旅遊 政治熱門新聞 蔡英文一意孤行？苦苓：我這票真的很難投下去 - 政治 抓到了！楊蕙如申請補助鑽漏洞 柯：明送檢調 - 政治 228前館長千字文曝如何揭露楊振隆：天網恢恢，疏而不失 - 政治 韓被爆曾與王小姐共同出國 韓辦嗆：漱口杯漱過吐掉就好 - 政治 黃暐瀚火了！血淚控訴PTT網友：把我當殺父仇人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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