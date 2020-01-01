「呼倫貝爾號」列車配備商務車廂。（取自新浪微博＠新聞夜航）

獨立臥舖包廂，讓旅客一夜好眠。（取自新浪微博＠車和遠方1984）

經過試運行，哈爾濱局集團公司與當地市政府、文旅集團合作，2020年元旦首日，正式開行海拉爾至阿爾山北、滿洲里的「呼倫貝爾號」草原森林旅遊列車。

「呼倫貝爾號」是大陸首列由25G型鐵路客車升級改造的旅遊專列，全程運行4天，配備高級商務車、高級軟臥車、高級軟座車、兒童主題車、多功能車、普通軟臥車、休閒娛樂車、民族文化餐車和文化沙龍車等10種車型。商務車廂內每個包廂配有床、電視、獨立衛浴設備等，軟座車廂內也有智慧座椅等設施，為遊客提供了高端、優質服務和旅行度假體驗。

列車先行線路為海拉爾—阿爾山—滿洲里，線路全長453公里，行程4天3晚，途經完工站、巴日圖站、阿爾山北站、滿洲里站、海拉爾站。這條線路幾乎涵蓋呼倫貝爾最美的地方。

遊客搭乘「呼倫貝爾號」的4天中，除了可以在車上觀賞內蒙古音樂及歌舞表演外，旅客也可在特定地點下車，參與當地活動體驗，例如在白音哈達草原景區體驗馬拉扒犁、雪地摩托、雪地坦克、滑雪圈等冬日冰雪運動的樂趣，還可參觀呼倫貝爾婚禮表演、滿洲里國門景區等。

(旺報 )