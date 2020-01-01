對於苦苓言論，有網友認為「應該只是做做樣子帶頭罷了」。(擷取自苦苓臉書)

2020大選進入最後階段，蔡英文總統連任辦公室日前宣布，明天起總統蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德將與全體民進黨立委候選人，分別駐守在全台各地街頭，與民眾面對面。對此，作家苦苓強烈反對，並稱若蔡真的這樣一意孤行，「我這一票真的很難投下去」。有網友認真回應苦苓，但也有網友認為苦苓是反串。

蔡英文、賴清德將與全體民進黨立委候選人，駐守在全台各地街頭，與民眾面對面，並在全台各地舉辦20場選前造勢活動，邀請全國各地民眾到場聲援，把聲量化做選票，讓明年1月11日能夠票票入匭。蔡辦發言人莊瑞雄指出，透過這次「台灣要贏，全台站出來！」全台同步站路口拜票活動的串聯，展現民進黨團結氣勢，形成執政與立法團隊並肩作戰的態勢。

對此，苦苓在臉書表示，強烈反對蔡總統站在路口拜票！他認為，蔡英文若為了拉抬立委選情，要給敵人可乘之機、要累死維安人員、要把台灣希望所繋置於險境？「如果妳真的這樣一意孤行，我這一票真的很難投下去」。

有網友認為「應該只是做做樣子帶頭罷了，應該不可能搞整天，你的推論有可能，但應該像小英謹慎小心的個性，不至於沒跟國安維安人員商討就貿然而行」、「因爲沒有穩贏的，所以要全力以赴」、「穩當選了，不用這樣冒險」、「我也不贊成，但是相信我們的維安人員吧，他們一定有非常萬全的考量才決定的」、「聽到都覺得不可思議，請不要為了選票把台灣的未來置於危險之中」、「本來就沒這個必要，拉票的方式很多種」。

但也有網友認為苦苓是反串，並表示「反串也不要串得太像，不然太多網友會被您晃點」、「雖然是好意，但只讀第一句話的人，已轉投韓去了」、「你們要看到苦大師獨有的幽默感」。

(中時電子報)