綜藝天王吳宗憲昨晚（1日凌晨）擔任「2020台中跨年后里麗寶場」跨年後的首位演唱嘉賓，演唱到一半時，竟突然有一男大生騎機車衝上舞台、與他尷尬同台3分鐘的意外插曲。吳宗憲稍早受訪時表示，他第一個反應以為是安排設計好的橋段，但「哏一直沒出來，我就知道有問題！」疼愛粉絲的他，先說「我沒事」讓外界放心，也不忘提醒大家關懷這位「小朋友」，畢竟他是粉絲又還是學生。

吳宗憲跨年晚會遇到機車男騎車上舞台意外。（翻攝三立YouTube）

吳宗憲跨年晚會遇到機車男騎車上舞台意外。（翻攝三立YouTube）

吳宗憲今凌晨在舞台上邊演唱〈笨小孩〉、邊發送T恤給台下觀眾時，舞台上突然有一男生騎機車衝上舞台，吳宗憲轉頭看到一度覺得錯愕：「哎呦！這位是？送外賣是吧？」、「咦，怎麼會有這一段我都不知道啊？」，但該男自顧自繼續脫安全帽、外套，還戴上眼鏡乾站在舞台上，台下及電視機前的觀眾雖然覺得畫面突兀，但大多以為是安排好的橋段。直到吳宗憲的兒子鹿希派也臨時衝上台站在爸爸旁邊陪唱，大家才覺得似乎有異。當吳宗憲把這首歌唱完，工作人也員趕緊把機車牽走，並將該男請離舞台，並隨即帶去警局製作筆錄。

吳宗憲今表示，這位應該是喜歡他的歌迷，所以才會這樣，「我第一個反應想說怎麼有台摩托車衝上來，感覺像送外賣。一開始也以為是安排的，邊唱還邊觀察、邊揣測，後來發現他脫下安全帽後也很OK，應該沒什麼問題。」何時才確認應該真的是「意外」？他說「因為哏一直沒出來，我就知道有問題」，而且他也一看就知道並非兒子鹿希派喬裝，「我一看就知道不是！」

吳宗憲跨年晚會遇到機車男騎車上舞台意外，兒子鹿希派趕緊上台護駕。（翻攝三立YouTube）

他說自己觀察後就知道對方沒有攻擊性，並開玩笑說：「我也是那麼靈活的人，手裡還有麥克風，真的有什麼刀槍，我還能擋個一、兩個！」而兒子鹿希派原本應該第三首才會出來，也在〈笨小孩〉後段就衝上舞台「護駕」陪唱。憲哥笑說，在對方被工作人員帶走時，自己還追上去，丟了一件衣服送給他，「我算是滿親切的啦！」

吳宗憲跨年晚會遇到機車男騎車上舞台意外，兒子鹿希派趕緊上台護駕。（三立提供）

據悉台上這意外的尷尬3分鐘，其實已讓後台亂成一團。該名大學生是突如其來強行衝進管制區上舞台，攔阻的警衛因此受傷。三立電視台今（1日）表示，這名大學生突如其來衝上舞台後，轉播團隊緊急動員多名男性工作人員在台口待命，若有狀況就要上前制止，但因當時跨年晚會直播中，怕激怒情緒不穩的粉絲，幸好憲哥臨危不亂，用幽默輕鬆化解，再加上鹿希派跟主持人阿Ken即時出場救援，才總算結束跨年晚會小插曲。

而男大生被請下舞台後，隨即被警方制伏，現場被問何以有此舉動，他竟回「就帥而已啊」。

吳宗憲跨年晚會遇到機車男騎車上舞台意外，臨危不亂的他後來與兒子鹿希派、女兒Sandy溫馨同台。（三立提供）

三立也代轉述台中市新聞局長黃國瑋回應，指出昨日警方在後場、貴賓入口處部分都有調度及維安，市府團隊在跨年倒數完離去之後，警方回到工作崗位，在外面疏散人潮，當時一位大學生硬闖貴賓入口處，撞傷阻擋工讀生後，衝上舞台，警方也很快制服，初步研判，大學生疑似情緒不穩定，警方也以社會秩序維護法進行處分。

(中時 )