吳慷仁。

黃姵嘉。

田士廣。

林路迪。

黃姵嘉、吳慷仁談合作拍戲趣事。

林路迪（右）與田士廣分享角色。

吳慷仁、黃姵嘉、林路迪、田士廣日前為主演的華語原創影集《彼岸之嫁》宣傳，吳慷仁、黃姵嘉繼《出境事務所》後隔4年再合作，吳慷仁表示，多年前拍《出境》時每天專注背客語劇本，私下和黃姵嘉的對話不超過50句，直到拍《彼岸》才有話聊，黃姵嘉笑說「因為我已經知道他的毛（眉角）了」。

吳慷仁直言，黃姵嘉不是以美貌取勝的演員，而是默默耕耘、努力認真型的女生，「不太落詞的演員也很少見，她就是其中一個」。並說黃姵嘉拍攝3個月幾乎零NG，直到快殺青才突然講錯1個字，連導演都激動說：「天啊，黃姵嘉終於NG了。」可見黃姵嘉背台詞基本功一流，吳慷仁印象非常深刻。

《彼岸之嫁》在馬來西亞的太平、怡保、檳城等多處古城拍攝，吳慷仁難忘在大馬百年的房子中取景，那個片場就像足球場一樣大，他從休息室走出去想上廁所，才走到門口就被叫回去繼續拍戲。他說，《彼岸》在百年的房子實景拍攝，可以解決很多美術、道具需求，感嘆在台灣拍戲，場地越來越難借，有沒有辦法有這個信任借出古蹟拍攝，值得大家思考。

吳慷仁在劇中扮天庭守衛，精通法術，真實生活想要哪種特異功能？他笑稱小時候想要能隱形，「因為漫畫很貴沒錢買，這樣就可以去漫畫店偷看漫畫」。黃姵嘉希望能穿越時空，「去看看金字塔是不是外星人造的」。林路迪想要變成另一個人，「不過這點當演員就能實現了」，田士廣則希望能給人幸福的能力，「因為這點很難」。

加拿大華裔演員林路迪出生於福建，曾在澳洲、加拿大求學，演出《彼岸》時，因口音過於字正腔圓，「劇組希望我有國際化的口音，發了一堆彭于晏的影片給我，要我改回來」。他回憶小時出國念書經常遭霸凌，被打得流鼻血，可以溝通英文後才不打架。原有一身健壯肌肉的林路迪，這次扮醫生包緊緊，他打趣說雖然不用露太多，體重還是要減下來。

馬來西亞演員田士廣近年在台發展，畢業於北藝大戲劇系的他，劇中飾演早逝的麻六甲富家少爺，首次飾演大反派，他開拍前看了30多部恐怖片做功課，也參考很多服裝設計建構角色。被問到天青角色跟自己最像的地方？田士廣說，自己以前玩音樂的，很想突破界限、衝破格局，真的想做的不會放棄，笑稱「天青蠻上進的吧，只是方向不讓人舒服」。

(中時 )