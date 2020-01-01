陳姓男子有意與日本的極限單車選手「內野」及「田圓」合作創設單車品牌，雙方合作破局後，陳男竟然將招待2名日籍選手到酒店狂歡的裸照等，多次上傳社群網站或以電子郵件散布，2名日籍選手得知，跨海提告，台北地檢署偵查後，將陳男偷拍「內野」的部分依妨害祕密及加重誹謗罪起訴，「田圓」部分則因超過告訴期間不起訴處分。

陳姓男子是在2018年1月間，有意與日本的極限單車選手內野及田圓合作創設單車品牌，為了展現誠意，陳男商請精通日語的葉姓友人陪同，先到台北市中山區的欣葉餐廳用餐，接著到台北市知名禮服店龍昇酒店續攤。

一行人在酒店內玩得很「HIGH」，但是內野及田圓都不願意他人錄影非公開活動及身體隱私部位，不過，陳男明知2名日籍選手不願意被拍，卻在隔日內野醉倒酒店廁所內，用手機拍攝了內野裸體及沾有排泄物的畫面。

內野等人返回日本，與陳男的合作計畫破局，陳男為了報復，竟然連續5次將內野、田圓的裸照等上傳到社群網站Instagram，並以文字加註毀損內野的內容，還以電子郵件散布貶損內野的內容。

2名日籍選完全不知自己的照片被陳男上傳，直到去年7月與內野共同參加單車競速的選手，向內野出示網路上的照片，內野一氣之下跨海提告。

北檢偵查後，確認陳男的犯行，於是將陳拍攝內野的部分，依妨害祕密及加重誹謗罪起訴，但是，田圓的部分，則因他去年就知情，卻直到今年5月才提告，超過6個月的告訴期間，檢方不起處分。

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(中時 )