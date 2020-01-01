兩大超商-統一超7-ELEVEN(2912)及全家便利商店(5903)全力備戰跨年元旦商機，業績也開紅盤，統一超7-ELEVEN統計，跨年元旦活動周邊平均單店來客數較平日有1到2倍以上的成長，其中信義區及鄰近捷運周邊30多間7-ELEVEN門市當日業績較平日成長3倍；全家便利商店統計全台平均來客數較平日成長超過3倍以上，跨年當天表現亮眼的產品包含：Let's Cafe、鮮食、零食飲料、啤酒等，其中Let's Cafe當天更帶動相關業績較去年同期成長20%。

跨年商機強強滾，統一超7-ELEVEN及全家便利商店重兵備戰成果豐碩，其中7-ELEVEN針對跨年與元旦升旗周邊熱點，如：台北信義區101、總統府周邊、高雄夢時代、台中日月潭、南投清境農場等跨年重點區域，周邊動線共超過上百間門市全面備戰，全台跨年熱銷商品包括：CITY CAFE、常溫飲料、冷藏飲品、零食、麵包及米飯等，以上跨年元旦活動周邊平均單店來客數較平日有1到2倍以上的成長，其中台北跨年人潮最多的信義區及鄰近捷運周邊30多間7-ELEVEN門市，當日業績較平日成長3倍，銷售類別以CITY CAFE、休閒零食、熱食等商品為主，其中鄰近市政府捷運站的松高門市「達美樂披薩複合店」延長營業至凌晨一點，滿足跨年用餐需求，帶動業績較平日成長10%到20%以上，桃園鄰近「五月天跨年演唱會」的高萱門市業績則較平日成長近2倍，桃園高鐵及桃捷周邊門市賣最好的是關東煮、CITY CAFE、暖暖包及飯糰等，中部則有日月潭水社及清境商圈的跨年晚會，帶動日月潭周邊門市業績較平日倍數成長，位於清境商圈7-ELEVEN清境、小瑞士及城堡門市，高海拔低溫天氣帶動體感商機，如關東煮、泡麵、熱飲及禦寒暖暖包…等，帶動業績較平日成長1倍。

統一超7-ELEVEN表示，夢時代跨年晚會藝人卡司堅強為高雄跨年一級戰區，賣最好的是黑糖珍珠撞奶、啤酒及熱食，也帶動夢時代購物中心內的7-ELEVEN門市業績較平日成長近1倍；12月新開幕位於高雄三多商圈的未來超商「X-STORE 3」星海灣門市，也湧入許多參加跨年的民眾，2樓「Big7複合店」因應跨年延長營業至凌晨三點，據7-ELEVEN觀察，當晚來客數成長30%，帶動門市單店業績較平日成長50%，在跨年加乘下，現打啤酒晚間銷售倍數成長，「不可思議咖啡」也較上週同期成長60%。

全家便利商店業績表現亦十分亮眼！在全台熱門跨年晚會、元旦升旗、觀光重點區域店舖平均來客數較平日成長超過3倍以上，其中今年北市跨年晚會最鄰近現場之信義區全家建鑫店，Let's Cafe銷售成長近3倍，夯蕃薯成長2倍、熱狗成長近5倍，共賣出千支關東煮與烤香腸；餅乾零食銷售為平日的4倍以上，相關茶飲料、水等銷售累計達千箱。狂歡類飲品如啤酒，對比平日銷售成長10倍。

此外，南部地區業績也十分亮眼，平均成長超過1成，熱門曙光區屏東墾丁業績則成長近2成，來客數也較以往增加20%；全家統計，跨年當天表現亮眼的產品包含：Let's Cafe、鮮食、零食飲料、啤酒等，尤其Let's Cafe當天更帶動相關業績較去年同期成長20%。

(時報資訊)