台灣民眾黨1日召開「2020台灣重開機」元旦記者會，提出財政收支劃分法必須重新修正及國土重新規劃與財政紀律等議題，黨主席柯文哲表示，目前的財政收支劃分造成奶嘴文化、耍賴文化及懶惰文化，並贊成修法。

柯文哲表示，非常清楚十天後面對總統選舉是要選擇草包還是菜包，要選擇韓總機還是讀稿機，是討厭民進黨對上討厭國民黨的對決。柯文哲強調，先解決國土規劃，再來修改財政收支劃分法，然後修法後就要守法，前行政院長林全曾主動對他說要修財政劃分法，但總統蔡英文第一任期快屆滿仍沒有動作，強調贊成修改。

柯文哲說，台灣從來就不是一個法治國家，目前這種財政劃分法造成奶嘴文化，因為錢都是中央再撥下來的，有關係就好，如果中央地方不是同一個黨就很慘，不是同一個黨就耍賴，所以不是奶嘴文化就是耍賴文化。

柯文哲還說，而目前營業稅、所得稅、貨物稅等稅收由歸中央，地方的稅收來源是房屋稅與地價稅，導致每個縣市首長都在研究土地開發與土地重劃，不願設想如何招商、促進城市發展，是懶惰文化，最慘弊案連連。

此外，柯文哲再批高雄負債，強調自己不只是講高雄，包括苗栗、彰化都有K過，只是高雄問題太嚴重，當初欠一屁股債的人跑到中央去，蔓延到中央，這才是最令人最害怕的。

柯文哲表示，昨天去看高雄市議會，看到那棟建築物空了8年，磁磚都掉落，所以不要講一大堆屁話，國家的真正問題在於執行力，「你去高雄市議會看一看，整棟這麼大的大樓，那麼大的東西空在那邊6年多，磁磚掉落，都快要變成鬼屋了，國家財產是這樣用的嗎，隨便租都有錢，還欠債，這就是行政怠惰，被罵就說東說西，還是沒有回答問題」。

(中時 )