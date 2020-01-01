大陸盛傳武漢爆發SARS疫情，網路消息指，華南海鮮市場販售許多野味，環境髒亂，地板上也有動物屍塊。春運將至，許多網友擔憂SARS重演，疾管署也尚未接獲進一步消息。專家提醒，若3天仍未有結果，應派員赴陸，疾管署對此回應，若有必要不排除派員訪查。

華南海鮮市場已在今日休市，網路消息指出，該市場表面上雖稱販售海鮮，但卻也販賣貓狗、兔子、猴子等野味，地板上更有遭到遺棄的兔子頭及動物內臟。有網友指出，2002年廣東SARS疫情就是在這時間發生，並在春節後迅速爆發。春運將至，許多人都相當憂心。

截至今日下午，疾管署尚未接獲陸方針對肺炎疫情的進一步消息。抗SARS英雄、國衛院名譽研究員蘇益仁表示，以大陸目前的設備、技術來看，檢驗流感、SARS病毒並非難事，若遲遲未見結果，擔心會有新的病因產生，但一切的判斷仍需以實際報告為主。

疾管署為慎重起見，昨起針對武漢直飛台灣的班機進行登機檢疫，旅客若出現發燒、呼吸急促等症狀，將交由專人評估下一步的行動。無症狀者，防疫人員將進行體溫檢測，並提醒旅客10天內若出現疑似症狀，應撥打1922，依照指示就醫。疾管署副署長莊人祥表示，防疫人員昨發現一名發燒的孩童，經評估後安排孩童返家，並持續追蹤。

蘇益仁認為，登機檢疫是必要的預防措施，若陸方的檢驗結果在2、3天內都未出爐，疾管署應安排專家赴陸了解情況。他呼籲陸方將疫情上報其他國家，以利採取後續行動。對於蘇益仁的建議，疾管署署長周志浩表示，若有必要，該署不排除在徵得陸方同意後，派員赴陸訪查，以利掌握完整資訊。

根據疾管署資料，2002年大陸廣東出現SARS案例後，疫情透過香港向國際蔓延，台灣第一名SARS的通報案例在2003年3月14日出現。4月24日，台北市立和平醫院爆發群聚感染，1300多人接受緊急隔離。整波SARS疫情計有346人確診，73人死亡。

(中時 )