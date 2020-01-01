跨年夜不平靜，1名18歲男子1日凌晨在梧州街與人喝酒時，因細故口角拿刀砍傷高姓男子，高隨後被送往台大急診室治療，但高的沈姓、胡姓友人前往探視時，又與警方發生口角，胡甚至以三字經罵警，後來遭警方當場制伏、逮捕扭送警局。

警方指出，高與友人深夜與友人喝酒跨年，至1日凌晨時因小事口角，高遭1男持刀砍傷，背部、腿部都受傷，後被送往台大救治。

萬華警方到場後，將滋事8人全數帶回警局，但警訊後傷害案雙方不願提告，警方依違反社會秩序維護法將眾人送辦。

1日上午7時許，渾身酒氣的50歲沈男、26歲胡男前往醫院探視高，但一群人互相責怪，竟又在急診室內吵鬧咆哮，雙方一觸即發，台大院方見狀只好報警，但警方到場時，又沈等人不滿，不斷對員警嗆聲，甚至以髒話辱罵警察。

警方見狀將兩男逮捕，並起獲1把折疊刀，接著帶回警局，已爛醉的兩人最後在警局呼呼大睡，被依妨害公務及社維法再度法辦。

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(中時 )