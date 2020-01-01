台灣頭至今已連續第13年舉辦的元旦迎曙光活動，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處邀請靈鷲山開山住持心道法師代表、聖山寺監院懇慧法師，帶領一分鐘平安禪。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台灣頭至今已連續第13年舉辦的元旦迎曙光活動，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處邀請靈鷲山開山住持心道法師代表、聖山寺監院懇慧法師，帶領一分鐘平安禪。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台灣頭至今已連續第13年舉辦的元旦迎曙光活動，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處邀請靈鷲山開山住持心道法師代表、聖山寺監院懇慧法師，帶領一分鐘平安禪，開啟寧靜祥和的力量；並與民眾共同敲擊平安鐘，為世界、台灣及福隆祈福，以最祥和方式迎接新年。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店，連續第4年共同主辦「福隆迎曙光」活動，並邀請靈鷲山開山住持心道法師代表、聖山寺監院懇慧法師與民眾共同完成20聲「平安鐘響」，現場最悠長的鐘聲響徹雲霄。

在主持人鄭呂碧雪頌出20願配上20響沈穩悠揚鐘聲，帶領在場民眾送舊迎新，互道祝福與擁抱，正式為2020年揭幕，民眾對第一手拿到靈鷲山開山住持心道法師的新春墨寶，讓現場遊客興奮萬分。

福隆聖山寺更是搭配元旦迎曙光活動，只要出示福容大飯店現場活動照片，即可結緣點亮一盞平安燈及一條護佑平安的「五佛珠紅線」，順道喝一杯平安茶，為新的一年許願祈福，祝福自己與家人諸事平安。

(中時 )