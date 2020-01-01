已故作家李敖之子李勘今日至POP Radio電台接受《POP搶先爆》主持人邱明玉訪問表示，大陸的無知網民以為邱毅在台灣很有影響力，但邱毅只是想在台灣活躍幾個月，然後去大陸炫耀3年，等到2024選舉再出來一次。

李戡指出，新黨提名的不分區立委邱毅，日前在大陸央視談到台灣飛彈佈署。而雖然是央視的節目，但是在台灣的攝影棚錄製。當中的相關爭議，陸委會若認為有管轄權不明的狀況，那應該要修法處理。

李勘表示，邱毅在台灣的種種行為，再加上大陸民眾只能接收官方主導的有限信息，邱毅就是藉著這樣的大陸輿論氛圍墊高自己，化身為民族英雄，彷彿戰功彪炳。但其實是對岸所作的人物設定，也是兩岸的觀感落差所造成。

李勘表示，因為日前提出了上述的分析，結果邱毅回應說「李勘收了蔡英文的好處」，因此對邱毅提出加重誹謗告訴。邱毅的邏輯就是，他反蔡英文，所以誰反邱毅，誰就是蔡英文同路人。

李戡說，昨日通過的《反滲透法》的立法前提有問題，且也會造成很多人的不安。而大陸根本沒有滲透的本領，為了訪堵對岸而訂《反滲透法》，也未免太看得起大陸政府。

李勘另指出，國民黨錯估2020總統選舉情勢，也認為最應該代表國民黨參選總統的是王金平。會演變至今天的狀況，吳敦義、韓國瑜都有責任，特別是深藍支持者在集體狂歡下喪失理智。

李勘觀察，昨日大陸國家主席習近平發表的新年賀詞中並未提到台灣，其相關發言內容與台灣選舉也無關係，但可以嗅出習近平並不滿意國台辦的政策。10天後的總統大選結果若不如中方預期，國台辦應該會有一波整頓。

(中時 )