親伊朗的伊拉克示威群眾今天攻擊美國駐伊拉克大使館，對此美國總統川普表示，他並不打算要和伊朗當局開戰。

記者問到美國與伊斯蘭共和國伊朗開戰的可能性時，人在佛羅里達州度假的川普回說：「我不認為會發生這種事。」他還強調：「我喜歡和平。」

此前，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，來自美軍第82空降師（82nd Airborne Division）一支快速反應部隊約750名成員已經整裝待發，要在接下來幾天內調往中東地區。

美駐巴格達使館今天遭到攻擊後，美方已派遣一支陸戰隊快速反應部隊進入當地，以強化使館維安。這起攻擊案導致使館入口處冒煙和起火，也進一步加劇美伊之間的緊張態勢。

美國官員表示，目前並未計劃撤離使館人員，也未傳出有美方人員受傷。

川普表示，美軍增援「非常快就抵達現場」，認為這件事「處理得非常妥當」。

他還補充道，這不會是「班加西（Benghazi）事件」翻版。他指的是2012年時，激進伊斯蘭主義分子攻擊美國位於利比亞班加西領事館一事，當時4名美國人在煙霧瀰漫的領事館裡遇害，包括時任美駐利比亞大使史蒂文斯（Chris Stevens）。

(中央社)