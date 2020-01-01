迎接2020年的頭一天，台中市第二選區立委候選人顏寬恒清早起來，先到龍井區公所前與3000民眾一同參加升旗典禮，他不但高聲唱國歌、還扭腰擺臀的與大夥大跳熱身操，展現新年活力。他強調，新的年度，期待國家有新氣象、人民有新願景。

清晨6點多，顏寬恒抵達龍井區公所前廣場，逐一與參加升旗活動的民眾握手、爭取支持，緊接著，顏寬恒還與民眾大跳熱身操，扭腰、擺臀動作絲毫不馬虎，也展露他親和的一面。

升旗典禮在上午7點鐘準時開始，顏寬恒雙眼注視著冉冉升起的國旗，並以舉手禮表達敬意。他表示，每次參加升旗典禮，當看著國旗往上升至頂端，內心總覺得熱血沸騰，深深感覺自己擔任立委、責任很重大，不論過去或是未來，一定會為保衛這塊土地，以及捍衛人民自由、安全而奉獻心力。

值得一提的是，主辦單位在升旗結束後，特別安排了一場求婚驚喜，準新郎洪梓翔3年前參加龍井區升旗典禮時巧遇女主角吳欣純，2人並展開交往，在相識3周年的這天，他特別準備了花束向女友求婚，在顏寬恒與3000民眾見證下，準新娘點頭答應，現場瞬間充滿粉紅泡泡，顏寬恒也笑說「真是2020，愛你愛妳」。

(中時 )